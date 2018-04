Juventus bate Inter e Milan em minitorneio O brasileiro Amauri, da Juventus, foi o destaque do Troféu de Pescara, que reuniu também o Milan e a Inter de Milão, em jogos com duração de apenas 45 minutos. Na abertura, Amauri marcou no empate por 1 a 1 da Juventus com a Inter. Em seguida, a Inter bateu o Milan por 1 a 0 no clássico de Milão, mas Amauri garantiu o título do minitorneio de verão para a Juventus, ao deixar sua marca novamente, na vitória por 1 a 0 sobre o Milan.