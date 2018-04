Juventus ganha outra e fica isolada na ponta A Juventus conseguiu a terceira vitória seguida no Campeonato Italiano ao bater a Lazio por 2 a 0, ontem, no Estádio Olímpico, em Roma. Os gols foram de Cáceres e Trezeguet. Diego saiu machucado. A Juve lidera com 9 pontos e o hoje "seca" o Genoa (6), que recebe o Napoli, e a Sampdoria (6), que visita a Atalanta. Já a Inter (4) recebe o Parma. A decepção, ontem, foi o Milan (4), que ficou no 0 a 0 com o Livorno: Ronaldinho Gaúcho voltou a ser vaiado.