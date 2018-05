Juventus supera Inter de Milão e mantém liderança do Italiano

Ninguém parece conseguir frear a Juventus no Campeonato Italiano. Neste domingo, o time de Turim ampliou a sua ótima fase na competição ao derrotar a Inter de Milão, naquele que é considerado o principal clássico do país, por 2 a 0, em casa, pela 27ª rodada.

O novo triunfo ampliou a invencibilidade da Juventus a 16 jogos, com 14 vitórias e dois empates, também levando em consideração os seus compromissos da Copa da Itália e da Liga dos Campeões da Europa. Além disso, já são sete jogos sem perder para a Inter, com quatro vitórias e três empates desde novembro de 2012.

Com o resultado deste domingo, a Inter de Milão chegou aos 61 pontos, na liderança do Italiano e com quatro de vantagem para o segundo colocado Napoli, que só vai entrar em campo nesta segunda-feira, bastante pressionado, para encarar a Fiorentina, fora de casa. Já o time milanês permanece com 48 pontos e em quinto lugar, mas mais distante da luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Os gols do clássico entre Juventus e Inter saíram no segundo tempo. O primeiro deles foi marcado logo no início, aos três, após erro de D'Ambrosio, que afastou mal uma cobrança de falta para a grande área, deixando Bonucci em ótima condição para finalizar e fazer 1 a 0.

Já o segundo saiu apenas nos últimos minutos do jogo, após o zagueiro brasileiro cometer pênalti em Alvaro Morata. O próprio Morata executou a cobrança e definiu o triunfo por 2 a 0 da líder do Campeonato Italiano.