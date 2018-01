Kaio Márcio, a nova estrela da natação brasileira As recentes conquistas já colocam o paraibano Kaio Márcio Almeida como uma das estrelas da nova geração da natação brasileira. Nesta quinta-feira, ele ganhou a medalha de ouro nos 100 metros borboleta no Mundial de piscina curta, em Xangai, na China. Assim, ele se junta a Thiago Pereira, outro grande destaque do País nas piscinas. Além das medalhas conquistadas, Kaio Márcio é o recordista mundial dos 50 metros borboleta em piscina curta, com o tempo de 22s60. Mais uma chance de ouro para ele em Xangai, pois também vai disputar essa prova, assim como os 200 metros borboleta. Aos 21 anos, Kaio Márcio nasceu em João Pessoa, capital da Paraíba, e ainda vive por lá, treinando no Clube Cabo Branco. Ele começou a nadar aos 9 anos, por recomendação médica, por causa da bronquite que tinha. Antes desse ouro em Xangai, Kaio Márcio já tinha conseguido diversas medalhas em etapas da Copa do Mundo em piscina curta (25 metros), sempre nas provas do 50, 100 e 200 metros borboleta - é recordista sul-americano de todas elas. Na piscina olímpica (50 metros), as maiores conquistas de Kaio Márcio foram no Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, em 2003. Na ocasião, ele foi prata nos 200 metros borboleta e bronze nos 100 metros borboleta.