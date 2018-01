Kaio Márcio bate mais um recorde O nadador Kaio Márcio bateu mais um recorde no último dia do Campeonato Brasileiro de piscina de 25 m, que aconteceu neste domingo, no Clube Internacional de Regatas, em Santos. Ele registrou uma nova marca sul-americana para os 200 m borboleta. O paraibano marcou o tempo de 1min53s27. A antiga marca sul-americana era do próprio brasileiro (1min53s38), que no sábado já havia quebrado o recorde mundial dos 50 m borboleta. Outros dois recordes sul-americanos também marcaram o último dia de disputas do campeonato nacional. Armando Negreiros cravou a nova melhor marca dos 400 m livre: 3min43s31. Já Fabíola Molina bateu o recorde dos 100m costas com o tempo de 1min00s17. A marca também valeu à atleta o índice para o Campeonato Mundial de Xangai.