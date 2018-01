Kaio Márcio bate recorde mundial nos 50m O paraibano Kaio Márcio de Almeida, do Nikita/Sesi, bateu hoje o recorde mundial nos 50 m borboleta em piscina curta (25 metros), pelas finais do Torneio Open CBDA-Correios, na piscina do Clube Internacional de Regatas, em Santos. Kaio fez 22s60, baixando a marca do norte-americano Ian Crocker ? 22s71 ? alcançada Mundial de Indianápolis, nos Estados Unidos, em outubro passado. Chegar ao topo do ranking mundial era a meta de Kaio desde a etapa de Sydney da Copa do Mundo em novembro, quando fez 22s92 ? então recorde sul-americano. Na etapa australiana, ganhou três medalhas de ouro no estilo borboleta: além dos 50 m, venceu os 100 m e 200 m. ?Sem dúvida é o dia mais feliz da minha vida. Agradeço ao meu técnico (Léo Arruda) e à minha família?, disse Kaio ainda no pódio. Léo Arruda também comemorou muito e disse que emoção parecida só tinha sentido quando Kaio foi campeão brasileiro infantil. ?Nunca mais senti nada parecido até o dia de hoje. É o resultado de um trabalho árduo, feito no Brasil, na Paraíba. Isso prova que temos valor. Só temos a agradecer pelos bons e também pelos maus momentos, pois eles nos ensinaram muito?, disse Arruda, chorando. O técnico aproveitou para mandar seu recado aos dirigentes da CBDA: ?Bons nadadores nós temos. Os profissionais só precisam de estrutura.? Kaio é o terceiro nadador a quebrar o recorde mundial na piscina do Internacional de Regatas. Os dois primeiros foram em 1993, com as marcas obtidas por Gustavo Borges nos 100 m livre e pelo revezamento 4X100 m livre com a equipe formada por Gustavo, Fernando Scherer, José Carlos Souza Júnior e Teófilo Ferreira. Na sexta-feira, Kaio também havia obtido outro excelente resultado. Nos 100 m borboleta, baixou seu recorde sul-americano: 50s62 contra 51s00 (obtido em setembro, no Troféu José Finkel). O recorde é o segundo melhor tempo do mundo na distância, atrás do alemão Thomas Ruprath (50s55). O resultado de Kaio ajudou seu clube Nikita/Sesi ? com sede em Recife, Pernambuco, mas com filial em João Pessoa, na Paraíba ? pular do sexto (79 pontos) para a primeira posição na disputa por clubes. A equipe ganhou 350 pontos de bônus pelo recorde mundial e agora tem 438, à frente do Pinheiros, com 350. Kaio já tem vaga no Mundial da China em Piscina Curta, em Xangai, em abril. A briga pelas duas vagas por prova será grande na última seletiva, prevista para fevereiro, em Belo Horizonte, na etapa brasileira da Copa do Mundo.