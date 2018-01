Kaio Márcio compete na Copa do Mundo O paraibano Kaio Márcio de Almeida compete nesta terça-feira, em Estocolmo, Suécia, pela primeira vez após a quebra do recorde mundial nos 50 metros borboleta em piscina curta (25 metros) - com 22s60, no Open de Santos, dia 17 de dezembro. A quarta etapa da Copa do Mundo de Natação vai até quarta e Kaio disputará apenas os 50 m. Não se considera em boa forma física, neste início de temporada, para competir também nos 100 m e 200 m borboleta. Nos 50 m, defende o seu recorde e busca mais um ouro. A prova será a última das 17 do programa horário, com eliminatórias a partir das 7 horas e finais a partir das 16 horas (horários de Brasília). Na mesma prova de Kaio estará o brasileiro Jorge Azevedo, que também nada os 100 m livre. Os outros brasileiros nas provas desta terça-feira são Poliana Okimoto, nos 200 m e 800 m livre; Armando Negreiros e Conrado Chede, nos 400 m livre; Gustavo Girotto, inscrito nos 200 m borboleta no lugar de Kaio. Kaio Márcio tem seis medalhas de ouro ganhas na Copa do Mundo, nas etapas de Sydney (AUS) e Daejeon (COR), em novembro de 2005. Já confirmou que, na Super Final, de 10 a 12 de fevereiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, nadará também os 100 m e 200 m borboleta. ?Agora, somente vou nadar os 50 m borboleta por ser início de temporada e não estar no melhor da minha forma física?, disse Kaio, atleta do Nikita Sesi, que mora e treina em João Pessoa, Paraíba, com o técnico Leodegário Arruda, o Leo. Mas o objetivo principal de Kaio é estar bem para competir no Mundial de Xangai, de 5 a 9 de abril, também em piscina curta, quando deverá enfrentar os principais de sua especialidade, como o norte-americano Ian Crocker, que vai querer retomar o seu recorde mundial, batido pelo brasileiro. ?Ele bateu o recorde mundial em Indianápolis nadando do meu lado. Meu foco é o Mundial de Xangai e não vou entregar tão facilmente. Este título de recordista mundial não pesa e não tenho que ter medo de nada. Tem de enfrentar e pronto.? Além do brasileiro, a etapa sueca terá atrações como Ryk Neethling, da África do Sul, que mais uma vez, como no ano passado, lidera o circuito masculino, com 1089 pontos; e a anfitriã Anna-Karin Kammerling, vencedora da Copa do Mundo em 2004/2005. A líder do circuito este ano é a australiana Lisbeth Lenton, com 1047 pontos.