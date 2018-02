Kaio Márcio confirma favoritismo e vence nos 50m borboleta Na última prova deste sábado pela etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo de Natação, o brasileiro Kaio Márcio de Almeida não decepcionou a torcida mineira e venceu os 50m borboleta, em que é recordista mundial. Ele cravou o tempo de 23s30. O segundo lugar ficou com o alemão Thomas Rupprath, com 23s57. O bronze foi do brasileiro Nicholas Santos, com 23s77.