Kaio Márcio conquista ouro na Suécia Atual recordista mundial dos 50 metros borboleta em piscina curta (25 metros), o brasileiro Kaio Márcio Almeida confirmou o favoritismo e conquistou a medalha de ouro na prova, nesta terça-feira, durante a disputa a etapa de Estocolmo (Suécia) da Copa do Mundo de Natação. Foi a primeira vez que ele competiu desde que bateu o recorde, no último dia 17 de dezembro, em Santos. Para vencer nesta terça-feira, Kaio Márcio nadou os 50 metros borboleta em 23s01 - seu recorde mundial é de 22s60. E, por achar que ainda está fora da melhor forma física, ele decidiu disputar apenas esta prova na etapa de Estocolmo. Na final, Kaio Márcio superou o ucraniano Sergiy Breus, que fez o tempo de 23s47 e ficou com a medalha de prata. Já o bronze ficou com o russo Evgeny Korotyshkin, com 23s63. Esta foi a 7ª medalha de ouro de Kaio Márcio nesta edição da Copa do Mundo de Natação. Antes, o nadador de 21 anos tinha vencido as provas dos 50m, 100m e 200m borboleta nas etapas de Sydney (Austrália) e Daejeon (Coréia do Sul), ambas em novembro de 2005. A prioridade de Kaio Márcio na temporada é o Mundial de Xangai em piscina curta, de 5 a 9 de abril. Antes, porém, haverá etapas da Copa do Mundo em Berlim, sábado e domingo, Moscou, dias 25 e 26, Nova York, 3 e 4 de fevereiro, e a Super Final, de 10 a 12 de fevereiro, em Belo Horizonte (MG). Dos outros 5 brasileiros que caíram na piscina em Estocolmo, só Conrado Chede, nos 400 metros livre, conseguiu ir à final. Terminou em 7º lugar, com o tempo de 3m47s41. A prova foi vencida pelo chinês Lin Zhang, que fez 3m41s58.