Kaio Márcio é bronze nos 100 m borboleta na Espanha

O nadador brasileiro Kaio Márcio conquistou, nesta quinta-feira, a medalha de bronze na prova dos 100 m borboleta, da segunda etapa do Circuito Mare Nostrum, disputa em Barcelona. Campeão mundial da distância em piscina curta, o paraibano completou o percurso com o tempo de 53s20. A primeira colocação ficou com o australiano Andrew Lauterstein, que fez 52s53 e estipulou o novo recorde de campeonato. O segundo colocado foi Ryan Pini, de Papua Nova Guiné, com 52s93. No último domingo, em Canet, na França, Kaio havia sido prata, atrás apenas de Pini. Mais dois brasileiros disputaram finais nesta quinta: Daiene Dias ficou em quinto nos 100 metros borboleta feminino, com 1min01s04 - a vitória foi da australiana Felicity Galvez, com 58s96. Nos 1.500 metros livre, Armando Negreiros terminou na sexta colocação, com 15min33s92, bem atrás do vencedor, o mito australiano Grant Hackett, com 15min00s58. Thiago Pereira tinha o melhor tempo para a final dos 400 metros medley, com 4min27s17, mas desistiu da prova porque estava se sentindo cansado, um dia depois de ter vencido os 200 metros medley. Ele tem índice para nadar oito provas no Pan.