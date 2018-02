Kaio Márcio é o mais rápido nas eliminatórias em Minas Nesta sexta-feira, Kaio Márcio foi o mais rápido nas eliminatórias dos 50 m borboleta da Super Final da Copa do Mundo de natação, que está sendo disputada em Belo Horizonte (MG). Ele marcou 23s65, com o alemão Thomas Rupprath (23s97) em segundo. Rupprath também mediu forças com outro brasileiro, Thiago Pereira, nos 100 m medley, mas terminou as eliminatórias em primeiro (55s19), com o brasileiro em segundo (55s39). Neste sábado, os confrontos Brasil e Alemanha se repetem nas finais das provas. Entre as mulheres, Flávia Delaroli nadará as finais dos 50 m livre. Nesta sexta, foi a segunda nas eliminatórias (25s02). Rebecca Gusmão liderou e melhorou seu índice para o Mundial (24s56). Joanna Maranhão foi a quarta nos 200 m medley (2min18s75) para ir às finais neste sábado - a melhor nas eliminatórias foi a suíça Luana Calore (2min21s61).