Kaio Márcio é prata nos 100m borboleta Kaio Márcio Almeida marcou 51s87 e ficou com a medalha de prata nos 100 metros borboleta, neste domingo, na etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros). O ouro foi para o russo Nikolay Skvortsov (51s25) e o bronze acabou com o alemão Thomas Rupprath (52s28).