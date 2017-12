Kaio Márcio ganha 200 m borboleta e fica perto de recorde O brasileiro Kaio Márcio nadou tanto a final do Troféu José Finkel neste sábado (1m57s81) quanto as eliminatórias de sexta-feira (1m57s69) com tempos bem próximos de seu recorde sul-americano nos 200 metros borboleta, de 1m57s38. Nas duas ocasiões colocou mais de um corpo de diferença para os adversários. Estiveram no pódio com Kaio, Gustavo Calado (2m01s34) e Rafael Veloso (2m04s57). ?O treinamento está indo muito bem. Vou para o Pan-Pacífico para baixar meus tempos e acredito que vou conseguir?, disse o vencedor da prova. ?Neste Finkel, vim preparado para o recorde nos 200 m, mas o frio e a piscina coberta atrapalharam muito. Cansei no final?, admitiu.