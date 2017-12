Kaio Márcio ganha a 3ª medalha de ouro O nadador brasileiro Kaio Márcio de Almeira conquistou nesta sexta-feira sua terceira medalha de ouro na etapa da Coréia do Sul da Copa do Mundo de Natação em piscina curta, que está sendo disputada na cidade de Daejeon. Depois de vencer as provas de 50m e 200m borboleta na quinta-feira, o brasileiro confirmou a hegemonia na modalidade ao vencer nesta sexta a prova de 100m borboleta. Lucas Salata conquistou duas medalhas. Foi ouro nos 200m medley e prata nos 200m costas. Além disso, nos 100m peito, o Brasil conseguiu dois lugares no pódio. Felipe Lima ficou com a prata, enquanto Eduardo Fischer levou a medalha de bronze. Com o desempenho desta sexta-feira, a equipe brasileira bate seu recorde de medalhas em uma mesma etapa de Copa do Mundo, no exterior. No total, o Brasil já conquistou 11 pódios. A melhor marca até então havia sido as sete medalhas obtidas na etapa de Washington (EUA), na temporada 2000/2001.