Kaio Márcio ganha e baixa índice nos 50m O paraibano Kaio Márcio ganhou os 50 metros borboleta no Torneio Open dos Campeonatos Brasileiros Júnior e Sênior de Natação - Troféu Daltely Guimarães -, neste sábado, em Santos (SP), e voltou a melhorar o índice para o Mundial em Piscina Curta, que será disputado em Xangai, na China, em abril de 2006. A vitória, com tempo de 23s ? abaixo do mínimo de 23s70 e de sua marca pessoal, de 23s17 ? confirma a excelente forma de Márcio, que já havia obtido a marca para os 100 metros borboleta no Mundial, ao quebrar os recordes sul-americano e brasileiro da distância. Além de Kaio Márcio, nenhum outro nadador brasileiro obteve índice para o Mundial nas disputas deste sábado. Alguns chegaram perto, como Paula Baracho,do Pinheiros, nos 200 metros livre (Sênior), que marcou 1m59s17, bem próximo do índice de 1m59s05. Na mesma distância, mas na prova masculina (Júnior), Thiago Pereira ganhou com tempo de 1m46s58, quando precisava de 1m46s38. Nos 100 metros peito, Felipe Lima, do Pinheiros, ganhou a prova na versão Sênior com tempo de 59s83, muito perto da marca de 59s80, exigida para o índice. O Campeonato Brasileiro Júnior e Sênior de Natação termina neste domingo, em Santos, com as disputas dos 100 metros medley, 400 metros livre, 100 metros costas, 200 metros borboleta, 4x100 medley, 400 metros livre, 100 metros costas, 200 metros borboleta e 4x100 medley. A última chance para os brasileiros garantirem índice no Mundial de Xangai será na Super Final da Copa do Mundo, em fevereiro, em Belo Horizonte.