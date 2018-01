Kaio Márcio ganha medalha de ouro nos 100 m borboleta O brasileiro Kaio Márcio Almeida conquistou a medalha de ouro na prova dos 100 metros borboleta no Mundial de piscina curta (25 metros) que está sendo disputado em Xangai, na China. Ele marcou o tempo de 51s07. O nadador, que nasceu e treina em João Pessoa (PB), já havia feito o melhor tempo das semifinais, com 51s10. A medalha de prata ficou com o venezuelano Albert Subirats, com 51s23, e a de bronze, com o norte-americano Jayme Cramer, com 51s53. Foi a primeira medalha conquistada pela natação brasileira no Mundial de Xangai. "Foi uma prova muito boa. Fico feliz pela vitória e por ter chegado bem próximo do meu melhor tempo", afirmou o nadador, dono do recorde sul-americano, batido em dezembro do ano passado: 50s62. Recordista mundial dos 50 metros borboleta, com 22s60, Kaio é favorito também para essa prova, que terá as eliminatórias na noite desta quinta-feira, a partir das 22h30 (horário de Brasília). Depois, ainda disputa os 200 metros borboleta. "Primeiro tenho que nadar bem os 50 metros, e depois pensar nos 200", disse o paraibano, que lamentou apenas não ter tempo de comemorar agora o título mundial. "A competição vai até domingo, até lá, é só nadar."