Kaio Márcio leva prata e bate recorde Kaio Márcio Almeida conquistou a medalha de prata e ainda bateu o recorde sul-americano dos 200 metros borboleta, ao fazer o tempo de 1m55s60, neste sábado, na etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros). A marca anterior era dele mesmo (1m56s24), conseguida no Troféu José Finkel de 2001. A prova foi vencida pelo russo Nikolay Skvortsov, que marcou 1m53s79 - o bronze ficou com o romeno Ioan Gherghel.