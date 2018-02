Kaio Márcio, Rebeca Gusmão e Henrique Barbosa são ouro Kaio Márcio ganhou a prova dos 100 m borboleta na Super final da Copa do Mundo de piscina curta, em Belo Horizonte (MG), neste domingo. Ele cravou 51s75, superando o alemão Thomas Rupprath (AUS), que completou a prova em 51s80. O bronze é de J. Coin. Esta é a nona medalha dele nesta temporada na competição. Quem também já ganhou ouro foi Rebeca Gusmão, nos 100 m livre, com 54s08. A prata foi de Maritza Correa, com 55s12. Ela já tinha vencido os 50 m livre no sábado. Já nos 50 m peito Gusmão foi prata (31s59), tendo sido superada pela americana Staciana Winfield, com 31s17. O bronze ficou com Imady Glez, com 31s98. Outra vitória brasileira foi com Henrique Barbosa, nos 100 m peito, com o tempo 59s82, sendo o segundo colocado o também brasileiro Eduardo Fischer. O resultado, porém, não foi tão satisfatório porque Barbosa não conseguiu o índice para o Mundial de Xangai, em abril. Ele ficou 0s02 acima do tempo limite. Quase lá - Joanna Maranhão foi segunda colocada nos 400 m medley, com 4min48s03. Nos 100 m costas feminino, Fabíola Molina também garantiu a prata. Gláuber Henrique foi bronze nos 50 m costas.