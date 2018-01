Kaio Márcio se classifica para a final dos 50 m borboleta O brasileiro Kaio Márcio Almeida classificou-se para a final dos 50 metros borboleta no Mundial de Natação em piscina curta (25 metros) que está sendo disputado em Xangai, na China, com o melhor tempo das semifinais: 23s42. Kaio é o recordista mundial da prova, com 22s60, tempo anotado em Santos, em dezembro do ano passado. Kaio disputa a final na manhã deste sábado, pelo horário de Brasília. Até agora, ele obteve a única medalha do Brasil no Mundial, o ouro nos 100 metros borboleta, na quinta-feira. A decepção brasileira do dia ficou por conta de Thiago Pereira, que não conseguiu nem sequer chegar à final para defender seu título nos 200 metros medley, obtido em 2004, no Mundial de Indianapolis, nos Estados Unidos. Ele fez apenas o 15.º melhor tempo nas semifinais. "Fiz uma preparação focada para o Mundial, mas nem sempre as coisas saem como planejamos", lamentou o nadador, que também fracassou nos 200 metros livre - ficou na 17ª posição. Na primeira final disputada pelo Brasil na manhã desta sexta-feira, Rebeca Gusmão ficou com o oitavo lugar nos 100 metros livre, com o tempo de 54s53. O ouro ficou com a norte-americana Lisbeth Lenton, atual recordista mundial da prova, que marcou o tempo de 52s33.