Kaio Márcio vai à final dos 100 m borboleta no Mundial O brasileiro Kaio Márcio Almeida classificou-se na manhã desta quarta-feira para a final dos 100 metros borboleta no Mundial de Natação em piscina curta, que está sendo disputado em Xangai, na China. Kaio marcou o melhor tempo entre os finalistas, com 51s10. A final será disputada nesta quinta-feira, pela manhã. O brasileiro, que nasceu e treina em João Pessoa (PB), é o recordista mundial dos 50 metros borboleta em piscina curta, com 22s60. Na primeira final disputada por um brasileiro no Mundial, Rodrigo Castro ficou com o sétimo lugar nos 200 metros costas, com o tempo de 1m45s63. O ouro foi para o sul-africano Ryk Neethling, com 1m43s51.