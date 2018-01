Kaio Márcio vai à semifinal nos 50m borboleta O brasileiro Kaio Márcio de Almeida avançou à semifinal da prova dos 50m borboleta no Mundial de Natação, que está sendo disputado em Xangai, na China. Na madrugada desta sexta-feira, ele chegou em segundo lugar na sua eliminatória, com o tempo de 23s41, apenas um centésimo atrás do australiano Pine Adam. Kaio, que nesta quinta faturou a medalha de ouro nos 100m borboleta, nada a semifinal dos 50m borboleta a partir das 8 horas da manhã desta sexta. A final está marcado para sábado.