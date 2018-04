Kaká ameaça deixar Itália

Abatido com os incidentes do fim de semana na Itália, em que um rapaz morreu após tumulto entre torcidas, o meia-atacante Kaká ameaçou ontem deixar o futebol do país se os distúrbios continuarem. Com a autoridade de quem deve ser eleito pela Fifa, em dezembro, como melhor do mundo, ele surpreendeu pela firmeza de suas declarações. ''''Não é a primeira vez que isso acontece no Campeonato Italiano. Já houve o caso em que um policial morreu (em fevereiro). Houve o escândalo no futebol italiano (por manipulação de resultados, também em 2006). Puniram meu clube (o Milan) de forma injusta. Futebol é esporte, diversão e lazer. Com certeza, a gente pode mudar sim (por causa desses problemas).'''' Kaká lamentou que o jogo do Milan contra a Atalanta no fim de semana tenha sido suspenso no início em conseqüência de distúrbios entre policiais e torcedores dentro e fora do estádio. ''''Fui vítima direta, tive essa experiência triste. Não é que eu queira mudar de clube ou sair. Mas, se essa situação voltar a se repetir, então aí é uma hora para pensar se vale a pena, se eu estou me divertindo ainda com aquilo que eu gosto de fazer.'''' Kaká não quis atribuir os incidentes apenas à rixa entre torcedores de clubes. ''''Vai muito além do futebol. É um problema social do país. O governo (da Itália) tem de intervir.'''' Para o craque, o atleta fica sem referência diante do problema e acaba punido com as indefinições. ''''Não tem jogo, cancelam o campeonato, a gente nunca sabe quando vai jogar, tem de ficar concentrado do mesmo jeito, tem de estar preparado, arrumar motivação.'''' Ele pediu mobilização da classe de jogadores da Itália o ''''mais rápido possível''''. E manifestou preocupação com a segurança do público que vai ao estádio para se divertir. Kaká tem contrato com o Milan até 2011, mas as especulações de que poderia se transferir para o Real Madrid estão em evidência há vários meses. No primeiro dia de apresentação da seleção, na Granja Comary, para os treinos que vão anteceder o jogo com o Peru, domingo, em Lima, pelas Eliminatórias do Mundial de 2010, Kaká fez exercícios leves e correu por alguns minutos numa parte lateral dos campos de treinamento.