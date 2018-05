Kaká dá quatro assistências para zagueiro e Orlando City faz 6 no Bahia Kaká já fez muitas coisas marcantes na carreira, ganhando inclusive uma Bola de Ouro como melhor jogador da temporada 2007. Mas ele provavelmente nunca havia dado quatro assistências numa mesma partida. Ainda mais para o mesmo jogador. Muito menos para um zagueiro. O feito aconteceu na noite de sábado, madrugada de domingo no horário brasileiro, em vitória do Orlando City sobre o Bahia por 6 a 1.