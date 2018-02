Kaká disputa o prêmio maior do futebol

Kaká está entre os três finalistas para receber o prêmio da Fifa de melhor jogador do ano. O meia do Milan tem como rivais o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi. Pela primeira vez, desde 2004, Ronaldinho Gaúcho não está entre os finalistas. Entre as mulheres, duas brasileiras: Marta e Cristiane disputarão com a alemã Prinz. Os vencedores serão anunciados dia 17, em Zurique. A imprensa italiana já antecipou que Kaká seria o vencedor, amanhã, da Bola de Ouro, prêmio dado ao melhor jogador da temporada pela revista France Football. Entre os comentaristas e técnicos europeus, o meia brasileiro é mesmo o favorito para se tornar, pela primeira vez na carreira, o melhor do mundo. Ronaldo aposta em Kaká. "Ele fez a diferença neste ano. Merece todos os prêmios." Protegido por Berlusconi, presidente do Milan e ex-primeiro ministro da Itália, que pagou apenas US$ 7 milhões ao São Paulo, Kaká foi escolhido também como o jogador do ano pela FIFpro (Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol). Se o prêmio for confirmado, o meia poderá terminar o ano com um dos melhores desempenhos em prêmios da carreira. No meio do ano, o ex-jogador do São Paulo foi escolhido pela Uefa como o melhor jogador de clubes da Europa. Na temporada 2006/2007, que considera os resultados até julho, foi o melhor atacante. Kaká ainda é considerado o responsável por ter garantido a conquista da Liga dos Campeões pelo Milan. Com dez gols, o brasileiro foi o artilheiro do torneio. Antes de ir a Paris, hoje à noite Kaká defende o Milan no clássico com a Juventus, no Estádio San Siro, no principal jogo da 14.ª rodada do Campeonato Italiano, onde os milaneses não estão bem. Ocupam apenas o 9.º lugar, com 17 pontos, diante de 28 da líder, a Internazionale, também de Milão. DISPUTA ACIRRADA Apesar do favoritismo de Kaká, Cristiano Ronaldo, do Manchester United, vem arrancando elogios na Inglaterra e tem sido decisivo nas conquistas de seu clube, como o título da Liga Inglesa. Lionel Messi, companheiro de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, da mesma forma é visto como forte concorrente, ainda que não tenha na sua equipe o mesmo peso de Kaká no Milan. Os três finalistas são novatos na lista de melhores do mundo, o que está sendo visto como uma espécie de renovação entre as grandes estrelas do futebol internacional. Ronaldinho sequer aparece citado e Ronaldo, outro costumeiro candidato, passou longe. Em 2006, o zagueiro italiano Fabio Cannavaro, campeão do mundo com sua seleção, foi o escolhido, gerando grande polêmica.