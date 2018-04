Kaká é o vencedor, diz jornal Kaká foi o ganhador da Bola de Ouro deste ano e já teria sido avisado pelos organizadores. Isso é o que revela o jornal italiano Corriere della Sera. Em sua edição de ontem, o diário dedicou duas páginas ao craque do Milan e da seleção brasileira, que ainda tem tudo para levar o prêmio de melhor jogador do mundo, título dado pela Fifa. A Bola de Ouro premiava só os melhores da Europa. Mas a partir desta edição a seleção envolve jogadores de todos os continentes. Kaká é considerado protegido de Silvio Berlusconi, dono do Milan, que garante: o craque não será vendido. "Kaká é aquele moço que todas as famílias queriam entregar suas filhas", afirmou. O técnico do Milan, Carlo Ancelotti, confirmou que o troféu já é de Kaká. "Ficaria assustado se isso não ocorresse", disse.