Kaká faz o primeiro gol no Real O meia-atacante Kaká bateu um pênalti e marcou seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid na goleada por 5 a 0 sobre o Borussia Dortmund, em amistoso disputado na Alemanha para comemorar os 100 anos do clube local. O brasileiro, que formou o trio de ataque titular com o português Cristiano Ronaldo e o francês Benzema, ainda deu passe de letra para Granero abrir o placar para os espanhóis.