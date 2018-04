Kaká feliz com volta ao Morumbi

O próximo jogo da seleção, contra o Peru, em Lima, parece às vezes em segundo plano. Não há como esconder a ansiedade dos atletas comandados por Dunga pela partida da quarta-feira, dia 21, contra o Uruguai, no Morumbi. Kaká deixou clara a expectativa pelo reencontro com o público paulista. Ele nunca atuou pela seleção no estádio do seu ex-clube, o São Paulo. "Espero que seja uma experiência marcante, como foi a do Maracanã, fiquei com uma impressão maravilhosa", disse o astro, ao se referir à festa proporcionada pela torcida nos 5 a 0 sobre o Equador, em que acabou ovacionado com o coro de "melhor do mundo". Título que, afinal, parece barbada. Kaká jamais negou identificação com o São Paulo, mas tem ressaltado em Teresópolis que o clássico sul-americano, contra o Uruguai, será um presente para os torcedores de todos os outros times do Estado. "Por toda a história que tenho com o Morumbi, por tudo aquilo que eu fiz na minha carreira ali, gostaria que também pudesse marcar minha passagem pelo estádio com a seleção", admitiu, sem rodeios. Novamente o mais badalado pela torcida, que se espremia no alambrado da Granja Comary, para ver o treino da tarde, sob frio intenso e chuva, Kaká já tem discurso pronto, quando o assunto é a eleição promovida pela Fifa para a escolha do melhor do planeta na atual temporada. Ele é o grande favorito ao prêmio, que será anunciado em 17 de dezembro, em Zurique. Mas nada de comemorar antes. "Não me considero ainda o vencedor", disfarça. "Só vou me considerar no dia em que realmente me elegerem, que eu for escolhido. Até lá, vou viver essa expectativa, já que todo mundo tem me apontado como um dos favoritos." DIFICULDADES Kaká acredita que o Brasil terá de superar várias adversidades em Lima para vencer. Ele chegou a dizer que jogar fora de casa nas Eliminatórias Sul-Americanas é sempre uma ?guerra?, expressando mais especificamente a preocupação com o confronto contra o Peru. "Todo mundo quer ganhar do Brasil. Cada uma dessas partidas é encarada pelos rivais como o jogo da vida deles." Kaká ainda falou sobre o jejum de vitórias do Brasil em Eliminatórias, atuando fora de casa - são cinco jogos sem bom resultado. "Cada jogo tem sua história. E muitas vezes a seleção não rendeu tudo aquilo que poderia. Contra o Peru teremos oportunidade para mudar." A seleção treina hoje pela manhã e às 16 horas segue em vôo fretado para Lima.