Kaká levanta a Bola de Ouro em Paris

Prestigiado por ídolos do futebol mundial e assistido ao vivo por milhões de franceses, o meia Kaká conquistou na manhã de ontem o troféu Bola de Ouro, o título de melhor jogador do mundo segundo júri da revista especializada France Football. Com 444 pontos, o jogador do Milan, da Itália, tornou-se o quarto brasileiro a erguer o troféu - após Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. O português Cristiano Ronaldo, com 277 pontos, e o argentino Lionel Messi, com 255, completaram a lista dos primeiros colocados. A divulgação do prêmio ocorreu em meio ao programa Telefoot, da emissora de televisão francesa TF1. Sentado em meio a uma platéia formada de jogadores de futebol em atividade e aposentados, dirigentes de clubes e convidados, Kaká foi desde o início da transmissão o centro das atenções. Embora os apresentadores se esforçassem para manter o suspense, a presença de diversos dirigentes do Milan indicava seu favoritismo. Às 11h13min de Paris (8h13 de Brasília), um clipe com os 30 melhores jogadores do mundo foi exibido. Vários brasileiros, então, se sucederam na lista: Rogério Ceni, goleiro do São Paulo, apareceu como o 27º colocado; Daniel Alves, lateral-direito do Sevilha, alcançou o 15º lugar; Ronaldinho Gaúcho, atacante do Barcelona, ficou apenas em 12º; Robinho, atacante do Real Madri, foi 9º. Quando o vídeo se aproximou das primeiras posições houve um breve instante de suspense. Então, se sucederam Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, respectivamente como 3º e 2º colocados. Restava o laureado. Com um forte acento francês, o apresentador arriscou: "Ricardô Izecsôn dos Santôs Leitê, Kaká, 25 anos, atleta do Milan, campeão europeu de clubes de 2007." Talvez pela falta de surpresa - ele já havia sido comunicado do prêmio pelos organizadores -, Kaká não se mostrou emocionado. Em sua primeira declaração, agradeceu a Deus, à mulher, Caroline Celico, e aos pais. "Este prêmio consagra um ano muito especial para mim", disse, não muito à vontade no palco. A seguir, lembrou seu clube e os torcedores do Milan e da seleção brasileira. "A única forma de ganhar um prêmio como a Bola de Ouro é participar de uma equipe vencedora." Mais de uma vez os apresentadores destacaram sua atuação decisiva para a conquista da Copa dos Campeões de 2007, campeonato do qual Kaká foi artilheiro. Estrelas reverenciam o novo melhor do mundo. Primeiro atleta a vencer na "era globalizada" - neste ano, 25 mil pessoas votaram em 60 mil jogadores profissionais de todos os continentes -, o ex-são-paulino assistiu a um festival de elogios. Zinédine Zidane foi breve: "Kaká é um jogador excepcional que obteve conquistas importantes pelo Milan." Sucederam-se depoimentos de Cafu, Ronaldo - esquecido na lista - e Dida. Um dos pontos altos foi o testemunho de Raí, ídolo do Paris Saint-German. "Os papéis se inverteram e hoje eu tenho o prazer de ver o Kaká jogando. Parabéns de um admirador", disse o ex-craque. Minutos depois, na entrevista coletiva que concedeu ainda na sede da TF1, o laureado responderia. "Raí era o grande ídolo do São Paulo quando eu dava meus primeiros passos no futebol. Ele me inspirou muito", afirmou, guardando palavras elogiosas também para Ronaldo. Juninho Pernambucano, meia do Lion, e Leonardo, hoje dirigente do Milan, completaram a lista de brasileiros ouvidos. "Sua classe faz a diferença", disse o ex-lateral do Flamengo. Com a vitória de Kaká, o Brasil passa a ter cinco dos últimos 11 prêmios distribuídos pela revista.