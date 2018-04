Kaká mescla talento e o carisma de um líder

Nos últimos meses, Kaká vem exercendo na seleção o papel que durante vários anos, quase uma década, pertenceu a Ronaldo Fenômeno. O meia-atacante do Milan passou a ser referência de liderança no grupo. Mistura carisma com futebol eficiente e vistoso e já começa a associar o seu talento à camisa da seleção brasileira. Kaká pode confirmar essa tendência no dia 17 de dezembro, quando a Fifa anunciar em Zurique o vencedor do prêmio de melhor do mundo de 2007 - título conquistado duas vezes por Ronaldo. A admiração pelo maior artilheiro em Copas do Mundo permanece inalterada, assim como a torcida para que Ronaldo volte logo a se destacar. "Ele tem muito potencial e ainda vai dar muitas alegrias ao futebol. O pensamento dele é voltar a jogar, analisar seu desempenho e estabelecer metas e a seleção pode ser uma delas", comentou Kaká, hoje o principal nome do Milan, clube que tirou Ronaldo do Real Madrid. Kaká é unanimidade na seleção. Por onde passa a equipe, ele desperta a atenção de novos fãs. Na Granja Comary, em Teresópolis, há sempre um apelo maior pelo ex-jogador do São Paulo, o que ficou evidente nesta semana de treinos na cidade serrana do Rio, preparação para o confronto de hoje do Brasil com a seleção do Peru. Havia, entre os que assistiram às atividades, admiradores entusiasmados de Robinho, Ronaldinho Gaúcho e Diego. Mas bastava Kaká tocar na bola para se ouvir um turbilhão de vozes. RENOVAÇÃO Consciente de sua importância para o clube e a seleção, Kaká se destaca também pela capacidade de articular respostas e de surpreender com declarações contundentes, como a de que poderia deixar o futebol italiano se os incidentes entre torcedores locais não terminassem. Ontem, porém, o Gazetta dello Sport publicou a renovação do craque brasileiro com o Milan por mais cinco anos. Segundo o jornal, Kaká receberá 9 milhões por temporada. E até quando é alvo de polêmicas mantém postura firme. Não concordou com as críticas veladas do técnico Dunga de que não deveria pedir dispensa da Copa América, em julho, na Venezuela. Mesmo depois de convocado,não voltou atrás: precisava de um período de férias. Apesar de estar consolidando rapidamente posição de destaque, Kaká sabe que também leva em seu currículo uma advertência pelo fracasso da equipe na Copa do Mundo de 2006. Ele integrava o ?quarteto mágico? do Brasil e foi muito cobrado depois da eliminação da seleção em derrota para a França. "Nosso time já vem resgatando a credibilidade com a torcida. Prova disso ocorreu no jogo do Maracanã", disse, referindo-se à partida em que o Brasil venceu o Equador por 5 a 0, em outubro, e ele foi o autor de um belo gol, com um chute de fora da área em que a bola fez uma curva e não permitiu a reação do goleiro. Talvez Kaká não saiba, mas conseguiu ali, como ex-meia do São Paulo, deixar para trás a rivalidade entre paulistas e cariocas, recorrente no futebol, ao arrancar o coro de ?melhor do mundo? de um estádio lotado.