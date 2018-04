Kaká não perdeu a guerra

O técnico José Mourinho chegou bufando para trabalhar no dia 28 de setembro. Entrou no CT do Real Madrid às 8h, mais cedo - e mais carrancudo - do que o habitual. Perguntou para várias pessoas se era verdade. Alguns confirmaram; outros, não se atreveram. Foi à internet e bufou de novo: Kaká havia sido convocado para os amistosos da seleção brasileira contra o Iraque e o Japão. Kaká fez um gol em cada jogo e Mourinho foi obrigado a escalá-lo no Espanhol, "porque o Brasil o convocou, não por entrar em meus planos", como disse aos assessores. Mas sacou-o no intervalo, só de birra.

Como Kaká sabe que é um nome certo na primeira lista de Luiz Felipe Scolari, dia 22, quer jogar em uma Liga forte e, por isso, aposta tudo na transferência para o Milan. Sabe que não pode justificar suas convocações com o miserê que vem jogando. "Ele quer jogar para garantir seu espaço", garante um amigo que tem contato diário com o meia.

Conforme o Estado revelou sexta-feira, a opção mais viável no momento é um empréstimo de 18 meses para o Milan. O meia, no entanto, teria de reduzir bem o seu salário de 9 milhões anuais (R$ 25 milhões).

Por que Kaká incomoda tanto Mourinho? Nesta temporada, o meia participou de sete jogos no Campeonato Espanhol. Só foi titular em um deles. "As coisas não estão muito boas, mas não posso falar nada no momento", disse Bosco Leite, pai e empresário do jogador, que prometeu novidades para esta semana - Milan e Real se reunirão terça-feira para tentar fechar a negociação.

Seguramente, o problema de Kaká não é técnico. Melhor do mundo em 2007, o meia não é um perna de pau que mereça ser menos aproveitado do que Luka Modric. O problema também não é físico. Depois de ter enfrentado lesões sérias em 2010/2011, no púbis e no músculo adutor direito e no joelho esquerdo, Kaká está recuperado. Quem afirma é um médico conceituado que tem contato estreito com o jogador. "Ele está 100%."

Vadão, o primeiro a escalá-lo no time profissional do São Paulo, em 2001, fala sobre a questão tática. "Talvez ele (o técnico) tenha uma maneira de jogar em que o Kaká não se encaixe."

O craque tem a sua parcela de culpa. Em alguns momentos, não fez a sua parte. A semifinal da Copa dos Campeões contra o Bayern de Munique, em abril do ano passado, é considerada o seu canto do cisne. Kaká entrou aos 30 minutos do segundo tempo e não rendeu o que poderia. O problema nem foi o pênalti que perdeu (o Real foi eliminado por 4 a 3 e Cristiano Ronaldo também desperdiçou sua cobrança), mas jogou fora a maioria das jogadas. Na semana passada, Kaká também pisou na bola. Contra o Osasuna foi expulso em 18 minutos: fez uma falta e tentou impedir a cobrança de outra. Não reclamou e, na saída, pediu desculpas a Mourinho. Embora tenha sido a sua primeira expulsão na Europa, foi a gota d'água.

Projeto. Uma reunião,

revelada pelo jornal El País no ano passado e confirmada por várias fontes próximas a Kaká, dá outra pista sobre as razões do chilique de Mourinho naquela manhã de setembro. Na sala estavam o treinador, Kaká e Bosco Leite, pai e empresário de jogador. Vale a pena repassar o diálogo, um dos causos do futebol espanhol. Mourinho a Kaká: "Não se dá conta de que não conto com você?" "Não", respondeu um surpreso Kaká. "Não pensa em fazer nada para relançar sua carreira?". O pai interrompeu. "Se quer que ele vá embora, pague o que deve a ele." Mourinho abriu o jogo. "Se ficar, seu filho atrapalha o meu projeto." Bosco rebateu: "Seu projeto e o projeto de Jorge Mendes."

Jorge Mendes é empresário de Cristiano Ronaldo, Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho, Pepe, Ángel Di María e do próprio treinador. Pelo raciocínio de Bosco, o projeto de Mourinho seria garantir a visibilidade desses jogadores em detrimento de outros.

O técnico convocou a reunião porque estava incomodado com a atitude de Kaká. Apesar de ser seguidamente preterido, o meia sorria nos jogos e treinos. Passou a ser conhecido como "sorriso Profident", versão espanhola do nosso "sorriso Colgate". Era só jogo de cena. "Em 2012, ele esteve bem desanimado", conta outro amigo.

Se não der certo com o Milan, Kaká estará em um mato sem cachorro. Foi sondado por clubes de mercados menores, como Estados Unidos, China e Arábia Saudita, mas a mulher Caroline Celico brecou. Fez bem. Kaká merece sorrir - de verdade - num time grande como o

Milan. /

COLABOROU LUÍS AUGUSTO MONACO