Kaká reencontra Milan logo de cara

O atual campeão Barcelona terá a companhia da Inter de Milão na fase de grupos da Copa dos Campeões, enquanto o Real Madrid enfrentará o Milan, de acordo com o sorteio realizado ontem pela Uefa em Mônaco. Dessa forma, ficou estabelecido que Kaká, um dos novos craques do time merengue, vai encarar sua ex-equipe, assim como Eto?o e Ibrahimovic, que trocaram de lugar no Barça e na Inter, respectivamente. Barcelona e Inter dividem o Grupo F com o Dínamo Kiev, da Ucrânia, e com o Rubin Kazan, da Rússia, estreante na competição. Já Real e Milan estão na chave C, a mesma de Olympique de Marselha, da França, e F.C. Zurich, da Suíça. "Vai ser especial, encantador. Samuel (Eto?o) voltará ao Camp Nou com grande motivação, mas nós também contamos com um jogador muito motivado (Ibrahimovic) para retornar ao San Siro", disse a emissoras de TV o presidente do Barcelona, Joan Laporta. Contudo, o auxiliar técnico Txiki Begiristain disse que não se sente contente por ter de jogar na Rússia e Ucrânia. "Não gostei. Nos obriga a fazer viagens longas numa época ruim do ano." Kaká também terá um duelo especial. O brasileiro venceu a Copa dos Campeões com o Milan em 2007, mas agora buscará ajudar o Real a obter sua 10ª taça. O Real recebe o Milan no dia 21 de outubro, e o encontro na Itália ocorre duas semanas depois. "O duplo duelo ante os italianos se apresenta como o confronto estelar da primeira fase. (O Milan) É um grande do futebol europeu, uma equipe do mais alto nível contra quem viveremos dois jogos intensos", disse Miguel Pardeza, diretor do clube de Madri. "Será o encontro que o mundo do futebol estava esperando", declarou Umberto Gandini, cartola do time italiano. Já o Manchester United, campeão em 2008 e vice no ano passado, caiu no Grupo B com CSKA, Besiktas e Wolfsburg. No A aparecem Bayern de Munique, Juventus, Girondins e Maccabi. O D tem Atlético de Madrid, Chelsea, Porto e Apoel. Pelo E se enfrentam Liverpool, Olympique de Lyon, Fiorentina e Debrecen. Pelo G jogam Sevilla, Glasgow Rangers, Stuttgart e Unirea. Por fim, Arsenal, AZ Alkmaar, Olympiakos e Standard Liège formam o H. O torneio começa no mês que vem e a final será em maio, no Santiago Bernabéu, em Madri.