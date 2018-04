Kaká volta ao Real, mas joga só 18 minutos

O meia brasileiro Kaká voltou ao time do Real Madrid mas pouco fez para ajudar eu time, que só empatou por 0 a 0 com o modesto Osasuna, ontem em Pamplona. Ele saiu do banco aos 13 minutos do segundo tempo mas, 18 minutos depois, estava fora da partida: levou o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso. Com o resultado, o Real Madrid, agora com 37 pontos, pode ver hoje o líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona, que tem Messi e grande elenco contra o Málaga, ficar mais distante.

Sem Cristiano Ronaldo, a referência do time, suspenso, e com o meia croata Modric em noite pouco inspirada, o Real Madrid foi presa fácil da marcação do Osasuna, um time limitado que ficou satisfeito com o resultado. E Kaká, que teve outra chance para subir na cotação do técnico José Mourinho, não vai querer se lembrar da noite de ontem: foi expulso pela primeira vez com a camisa do Real Madrid.

Mal acabou o jogo e a imprensa esportiva já detonava a má performance do Real Madrid, deixando claro que sem Cristiano Ronaldo o time não rende quase nada. Com um campeonato já praticamente perdido, a esperança da torcida é a volta do craque português no confronto com o seu ex-clube, o Manchester United, pela Copa dos Campeões.

Enquanto o Real Madrid patina em fase irregular, o Barcelona é só alegria. Depois de uma semana de descanso, Messi entrará em campo pela primeira vez após ter sido o melhor jogador do mundo pelo quarto ano seguido. O craque argentino viu tranquilamente do banco a vitória do Barcelona por 5 a 0 sobre o Córdoba pela Copa do Rei na quinta-feira, e hoje será titular na partida contra o Málaga, no Estádio La Rosaleda. A rodada de hoje fechará o primeiro turno do Campeonato Espanhol, e tanto Messi quanto o Barça estão tendo um desempenho espetacular.

O craque marcou 27 gols em 18 rodadas, e se mantiver esse ritmo quebrará o recorde que estabeleceu na temporada passada, quando foi o artilheiro da competição com 50. E o time tem o impressionante retrospecto de 17 vitórias e um empate (2 a 2 com o Real Madrid no Camp Nou), 61 gols marcados e 19 sofridos - a melhor campanha da história no país. Para que se tenha uma ideia da superioridade do Barça, o Málaga está em 4.º lugar a 21 pontos de distância.

Messi não será o único titular com a bateria recarregada que o Barcelona terá hoje. Piqué, Xavi, Iniesta e Pedro não foram nem convocados para o jogo contra o Córdoba, e Valdés, Jordi Alba e Busquets ficaram os 90 minutos no banco ao lado do argentino.

O lateral Adriano se recuperou de uma lesão muscular e está à disposição para a partida, mas o atacante Villa foi vetado por contusão na coxa direita. Barça e Málaga vão se enfrentar também nas quartas de final da Copa do Rei, o que fará com que fiquem frente a frente três vezes em dez dias.

Também ontem, Valencia 2 x 0 Sevilla, Espanyol 1 x 0 Celta e Valladolid 3 x 1 Mallorca.