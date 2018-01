Kanaan disputará prova de ciclismo O piloto Tony Kanaan, vice-campeão deste ano na IRL, disputará o Extra Distance de ciclismo no percurso de 800 quilômetros, com largada sábado, às 12 horas, no Extra Anhangüera, e chegada domingo no Extra Tietê. Tony integrará o quarteto, que terá, também, Amílcar Augusto Jr., Stefan Neuding e Francisco Lopes. Esta é a segunda vez que o piloto participa do evento, depois de ter competido no ano de 2003. Tony declarou que ?eu queria participar o ano passado, mas a agenda não deixou?. Kanaan pedala bastante em sua preparação física, além de nadar e correr.