Kanaan fatura R$ 4,8 milhões por vitória em Indianápolis

A premiação das 500 Milhas de Indianápolis não leva em conta apenas o resultado final da corrida, mas também outros aspectos, como a posição de largada e o número de voltas lideradas. Os valores recebidos pelos pilotos costumam ser divididos com membros da equipe e também ajudam a bancar parte dos custos do restante do campeonato.

Kanaan largou da 12ª colocação na corrida e conquistou a sua primeira vitória em 12 participações nas 500 Milhas de Indianápolis. O brasileiro da KV liderou a corrida por 34 voltas e assegurou a sua vitória quando ele e Carlos Muñoz ultrapassaram o então líder Ryan Hunter-Reay em uma relargada na 198º das 200 voltas. Em seguida, Dario Franchitti sofreu um acidente que provocou uma bandeira amarela.

Na sua primeira corrida na Indy, o colombiano Muñoz, que competiu pela Andretti, largou do segundo lugar e terminou a prova na mesma posição. Dono de duas vitórias na Indy Lights neste ano, ele terminou na quarta colocação a prova da categoria de acesso em Indianápolis, e recebeu uma premiação de US$ 964.205 (R$ 1,98 milhão).

Atual campeão da Indy, Hunter-Reay, da Andretti, liderou 26 voltas das 500 Milhas e ganhou US$ 583.005 (R$ 1,2 milhão) após terminar a prova em terceiro lugar. Marco Andretti, também da Andretti, ocupou o primeiro lugar por 31 voltas e ficou na quarta colocação na corrida, recebendo US$ 469.705 (R$ 966 mil).

Ed Carpenter, que faturou a pole position das 500 Milhas de Indianápolis e ocupou a primeira colocação por 37 voltas no domingo, terminou a prova na 10ª colocação e recebeu uma bolsa de US$ 405.955 (R$ 835 mil).

Dono de três vitórias nas 500 Milhas, o brasileiro Hélio Castroneves liderou apenas uma volta no último domingo, concluiu a prova na sexta posição e ganhou US$ 313.755 (R$ 645 mil). Bia Figueiredo, 15ª colocada na corrida em Indianápolis, recebeu US$ 262.805 (R$ 540 mil). As menores premiações foram pagas para Katherine Legge, Pippa Mann e Sebastián Saavedra, que faturaram US$ 225.305 (R$ 463 mil)

A 98ª edição das 500 Milhas de Indianápolis está marcada para 25 de maio de 2014. Já a temporada 2013 da Indy prossegue neste fim de semana, quando será realizada uma rodada dupla no circuito oval de Detroit, com provas nos dias 1º e 2 de junho.