Karatê: a aposta é menina de 9 anos Ela nem pisca. Ouve atentamente as intruções do mestre, abaixa a cabeça, respira com precisão e começa de novo a executar mais um kata (coreografia de luta) avançado. Com apenas nove anos, Sara Malvar Mauá é uma das principais esperanças do Brasil no Sul-Americano de Karatê-do Tradicional, que começa amanhã em Santiago, Chile. E encara o treino com seriedade e disciplina difíceis de se ver em alguém de sua idade, sem contar outros ingredientes necessários para a formação de uma campeã. ?Sara tem um ritmo excelente, uma força de explosão incrível e um poder de concentração raro?, elogia seu sensei, Yasuiuki Sasaki. Mestre de karatê há mais de 30 anos, Sasaki viu poucos atletas como ela. ?São aqueles que têm determinação para alcançar os objetivos e sabem colocar na hierarquia de valores coisas que realmente interessam.? Sara tem paz, postura e técnica de sobra. Leia mais no Jornal da Tarde