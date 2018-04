Karpov, Anand e Kasparov em São Paulo Algumas das maiores estrelas do xadrez internacional estão em São Paulo para um desafio que começa amanhã, às 18h30, no hotel Hilton Morumbi, e termina na segunda. O russo Anatoly Karpov, ex-campeão mundial, e o indiano Viswanathan Anand, atual número dois do ranking, enfrentarão o chileno Ivan Mirovic e os mestres brasileiros Giovanni Vescovi, Gilberto Milos e Rafael Leitão. O supercampeão Garry Kasparov, não participa, mas prestigia o torneio e faz, sábado, partida simultânea com convidados. Ao meio-dia desta sexta, os enxadristas jogam outra simultânea, com 400 crianças de escolas públicas de São Paulo. Os eventos fazem parte das festas de 450 anos da cidade.