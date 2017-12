Karpov mexe as peças em São Paulo O russo Anatoly Karpov, um dos maiores nomes do xadrez mundial, estará em São Paulo na próxima semana para o lançamento do Desafio SP 450 anos de Xadrez, torneio programado para 2004, com a participação de Garry Kasparov, Judith Polgar, Karpov e os mestres brasileiros Rafael Leitão, Gilberto Milos Júnior e Giovanni Vescovi. A iniciativa da Federação Paulista de Xadrez e da Prefeitura de São Paulo faz parte das comemorações dos 450 anos da cidade.