Karpov segue na liderança do decatlo Dmitriy Karpov, do Casaquistão, segue na liderança do decatlo dos Jogos Olímpicos de Atenas, após a disputa de sete provas. Ele ficou em primeiro lugar no arremesso do disco, com 51,65 metros. Karpov soma 6.572 pontos, contra 6.406 do checo Roman Sebrle, segundo colocado, e 6.385 do norte-americano Bryan Clay. A disputa segue no Estádio Olímpico com o lançamento do dardo.