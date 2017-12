Kasparov vence Kramnik no xadrez O enxadrista russo Gari Kasparov, número 1 do mundo, derrotou neste domingo o compatriota Vladimir Kramnik, número 2, numa série de dez partidas rápidas, em Moscou. Kasparov ganhou quatro partidas, Kramnik, uma, e houve empate nas outras cinco. O Memorial Botvinnk, foi jogado nas modalidades de xadrez lento, semi-rápido e rápido. Na soma das três, Kasparov derrotou Kramnik por 11,5 a 8,5. Os enxadristas dividiram uma bolsa de US$ 500 mil.