Kassab quer Interlagos 'mais moderno do mundo' na F1 Em visita a Interlagos na manhã deste domingo, Gilberto Kassab passeou pelos criticados boxes do autódromo, apontados como apertados por pilotos e equipes da Fórmula 1, que fechará a sua temporada de 2011 com o GP do Brasil. O prefeito de São Paulo, no entanto, garante que até 2014 tem o plano de tornar o local como o mais moderno do mundo para receber corridas da categoria.