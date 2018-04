Katajima ganha segundo ouro na natação O japonês Kosuke Kitajima conquistou nesta quarta-feira seu segundo ouro olímpico em Atenas ao vencer a prova dos 200 metros peito com o tempo de 2min09s44. Em segundo lugar chegou o húngaro Daniel Gyurta, com 2min10s80, enquanto o bronze foi para o americano Brendan Hansen, com 2min10s87. Hansen é o recordista mundial da prova com 2min09s44, mas não vem bem nessa Olimpíada