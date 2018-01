Katy King vence Copa de Hipismo Com a realização do Grande Prêmio, terminou neste domingo a Copa Santo Amaro de salto, no Clube Hípico de Santo Amaro. A vencedora foi Katy King, com Equus La Petite Lara, sem faltas no desempate, com o tempo de 40s02. Em segundo, ficou César Almeida, com Salamandra Gueisha.