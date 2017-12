Keila Costa bate recorde sul-americano no salto triplo

Depois de conquistar a medalha de prata no Campeonato Sul-Americano de atletismo no salto em distância, a pernambucana Keila Costa ganhou o ouro e bateu neste sábado o recorde sul-americano no salto triplo com a marca de 14,57 m. Ela superou em 4 cm a marca de Maurren Maggi, obtida em abril de 2003. O torneio continental está sendo disputado no Estádio Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera Na última sexta-feira, Keila já havia ficado em segundo no salto em distância (6,83 m), atrás apenas de Maurren (6,91 m). A sua colega de equipe também estava inscrita para o triplo, mas desistiu "por sentir muitas dores no corpo". "Queria saltar 15 metros, mas estou muito feliz porque bati o recorde sul-americano", disse Keila, que tinha até então como o melhor salto de sua carreira a marca de 14,43 m, registrada neste ano. "Estava cansada, mas tenho treinado bem, estou saltando bem e isso me deixa confiante. Sabia que poderia saltar longe", acrescentou atleta de 24 anos, que irá disputar ainda nesta temporada os Jogos Pan-Americanos do Rio e o Mundial de Osaka (Japão), em agosto. A medalha de prata no salto triplo do Campeonato Sul-Americano ficou com a brasileira Fernanda Procópio Delfino, que fez a marca de 13,63 m. A venezuelana Jenifer Arvelaez Padrino completou o pódio ao saltar 13,52 m e conquistar a terceira colocação.