Keller disputa Ironman no Havaí A brasileira Fernanda Keller está confiante nas possibilidades de conquistar a vitória no Ironman do Havaí, com largada neste sábado, às 15 horas (horário de Brasília). ?Para quem disputa o Ironman, vencer no Havaí tem o valor de uma medalha de ouro olímpica?, explica a triatleta, que no ano passado chegou em terceiro lugar. Fernanda conta que o percurso sofreu pequenas modificações, mas acredita que elas não deverão afetar seu desempenho.