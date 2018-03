Keller garante vaga para o Mundial A brasileira Fernanda Keller e o argentino Eduardo Sturla foram os vencedores do Ironman Brasil 2008, a única seletiva da América Latina para o Mundial do Havaí. A brasileira, de 44 anos, completou 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42,1 km de corrida com o tempo de 9h42min49s. Foi a terceira vitória de Keller no Ironman Brasil.