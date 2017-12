Kelli White é a mais rápida do mundial A norte-mericana Kelli White ficou com a medalha de ouro na decisão dos 100 m hoje, no Stade de France, com o melhor tempo do ano para a distância: 10s85. Também dos Estados Unidos, a velocista Torri Edwards foi a segunda (10s93), com a ucraniana Zhanna Block em terceiro (10s99).