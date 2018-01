Kelly Slater aposta em Fanning na disputa pelo mundial de surfe

O norte-americano Kelly Slater é uma lenda do surfe. Considerado o maior atleta da modalidade na história, ele dá seu palpite e acha que o australiano Mick Fanning será campeão mundial no Havaí. "Se fosse colocar meu dinheiro, seria nele. Eu senti no começo da temporada que ele conquistaria o título. Acho que vai dar Mick", afirmou.

Com 11 títulos no currículo, Slater sabe que Fanning vai chegar à sua quarta taça e vê no adversário a determinação para brilhar no Billabong Pipe Masters, na última etapa do ano, e se sagrar campeão. Slater, por sua vez, não vem fazendo uma boa temporada e ainda terá de disputar a repescagem em Pipeline.

Já Italo Ferreira, que avançou para a terceira fase do Pipe Masters, acredita na força dos brasileiros Filipe Toledo, Adriano de Souza e Gabriel Medina. Os dois primeiros estão na repescagem e vão lutar contra a eliminação precoce. Já Medina, atual campeão mundial, avançou diretamente para a terceira fase e aguarda a definição de seu próximo adversário.

"Está bem embolado, vai ser engraçado ver. Tem três brasileiros, tem o Julian, tem o Mick que está na briga, o Owen infelizmente saiu, então é menos um, mas não sei o que vai acontecer. Os brasileiros estão muito bem, vou torcer para eles. Se fosse apostar meu dinheiro, dividiria um pouquinho em cada um", conclui Italo.