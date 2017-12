Kelly Slater conquista octacampeonato mundial de surfe O norte-americano Kelly Slater sagrou-se octacampeão mundial do WCT, o principal circuito do surfe mundial, ao se classificar para a final da etapa de Mundaka, na Espanha. Ele eliminou o australiano Joel Parkinson nas semifinais, com 16,50 pontos contra 14,14, e enfrenta um compatriota na decisão, Bobby Marinez, que venceu o australiano Dean Morrison. Slater, de 34 anos, conquistou seus seis primeiros títulos em 92, 94, 95, 96, 97 e 98. No ano seguinte, se aposentou, mas voltou em 2002. No ano passado, faturou o sétimo título na etapa do Brasil e passou a ser conhecido como "Michael Jordan do surfe". O título deste ano vem com duas etapas de antecedência, mostrando o domínio de Slater no WCT. Depois da Espanha, os surfistas vão para o Brasil, onde acontece o Nova Schin Festival de 30 de outubro a 8 de novembro, em Santa Catarina. E por fim, haverá o Rip Curl Pro Pipeline Masters, de 08 a 20 de dezembro, no Havaí. Fora da água, Slater coleciona aparições na série de TV Baywatch e namoros com celebridades como a atriz Pamela Anderson e a modelo brasileira Gisele Bündchen. Também é protagonista de um jogo de videogame e teve sua biografia, Pipe Dreams, lançada no Brasil em 2004.