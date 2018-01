Kelly Slater diz que Brasil terá campeão mundial de surfe Heptacampeão mundial de surfe, o norte-americano Kelly Slater chegou nesta terça-feira ao Brasil e disse que o país deve ter um campeão mundial em breve na categoria. ?O Brasil conta com atletas muito talentosos, que estão crescendo e conquistando pódios. Talvez em cinco, seis anos." Kelly Slater será um dos garotos-propaganda da TIM, que nesta terça-feira ainda anunciou apoio aos oito brasileiros do WCT ? a elite do surfe. Aos 34 anos, o norte-americano não sabe quando vai parar ? boatos apontavam que este seria seu último ano no esporte. ?Vou seguir surfando enquanto me divertir?, disse. Mais paparicado do que nunca por ser o novo namorado de Gisele Bündchen, Slater já havia antecipado que não falaria sobre seu relacionamento com a top. ?Não sei quanto vale uma foto minha em revista. É bobo demais. Faço minhas escolhas e ninguém pode tirar nada de mim. Os paparazzi não me incomodam. Só me mantenho atento", comentou.