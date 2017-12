Kelly Slater é campeão mundial de surfe Todo campeão precisa de uma dose de sorte. Foi o que aconteceu com o americano Kelly Slater, que hoje confirmou sua condição de fenômeno conquistando antecipadamente o heptacampeonato do World Championship Tour (WCT) na etapa brasileira do evento, o Nova Schin Festival. Para isso ele contou com a ajuda do australiano Nathan Hedge, que derrotou o havaiano Andy Irons, único que poderia superá-lo na disputa do título, por 17,7 a 16,80. "Foi a vitória mais difícil de toda a minha carreira", admitiu. Mas Slater passou por momentos difíceis. Na quarta-fase, o surfista não soube escolher as ondas e perdeu sua bateria para o sul-africano Travis Logie por 14,70 a 13,66. "Às vezes você precisa tomar decisões e toma as erradas", analisou o heptacampeão, que deixou o caminho aberto para o rival Andy Irons chegar às semifinais, o que levaria a disputa do campeonato para a última etapa, em Pipeline, Havaí. "Pensei oh oh, pode acontecer 2003 de novo", disse Slater lembrando da ocasião que perdeu para Andy Irons em circunstâncias semelhantes. Com essa idéia em mente, Slater teve um chilique ainda na água: esmurrou a prancha, atravessou a a praia sem falar com ninguém, arremessou a camiseta de competição com raiva e ensaiou ir embora. "Mas um amigo meu disse que não importava se ganhasse ou perdesse. Ao mesmo tempo, senti que viria coisa boa." Assim, saiu do carro e voltou para assistir o desempenho do adversário. Irons teve de enfrentar o australiano Nathan Hedge nas oitavas-de-final. Foi uma disputa acirrada de grandes manobras, na qual o atual tricampeão sacou uma nota 9,13 depois de um 9 do adversário. Mas Hedge virou a bateria no final com uma onda nota 8,7. Slater não escondeu o alívio depois de tanta tensão e chorou. "Para mim foi difícil ver as coisas se decidirem sem que eu estivesse surfando", admitiu. A torcida brasileira foi à loucura. O heptacampeão dedicou o título ao pai, Steve Slater, que morreu há 3 anos e à toda a família. Disse que essa foi a conquista mais difícil das sete, já que não era campeão há sete anos e no ano passado não havia ganho uma etapa sequer do WCT. "É muita pressão. Quando se está à frente é difícil se manter", admitiu. "Especialmente porque Andy Irons é um adversário difícil de vencer e tinha competido bem nos últimos eventos. Ele realmente contribuiu para que eu elevasse meu desempenho a um nível mais alto." Sobre o futuro, Slater, que admitiu apenas uma amizade com a modelo brasileira Gisele Bünchen, disse que ainda não sabe se vai encerrar a carreira. "Devo decidir isso antes da primeira etapa do ano que vem." O heptacampeão, no entanto, diz que se sente tentado a conquistar o único recorde do surfe que ainda não detém: o do também americano Tom Curren, de 33 vitórias no circuito. Ele tem 31 atualmente. Nos próximos dias, o heptacampeão pretende relaxar jogando golfe, ouvindo música e viajando bastante. Sucesso nacional - Dois surfistas brasileiros seguem na disputa do título desta etapa do WCT. Nas semifinais, Victor Ribas vai enfrentar o australiano Nathan Legde e Raoni Monteiro disputará com o norte-americano Damien Hobgood.